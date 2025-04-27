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الصين: لا محادثات تجارية مع واشنطن رغم تصريحات ترامب

الرئيس الصيني حذر من آثار الإجراءات أحادية الجانب على التبادل التجاري
الرئيس الصيني حذّر من آثار الإجراءات الأحادية الجانب على التبادل التجاري (غيتي)
27/4/2025

قالت الصين إنها لم تُجر أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا التجارية، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفي بيان نُشر السبت على “وي شات”، قالت سفارة بيجين في واشنطن إنه “لم تَجر أي مشاورات أو مفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضايا الرسوم الجمركية، ناهيك عن أي اتفاق”.

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ولم يذكر البيان ترامب أو شي بالاسم، ولم يشر مباشرة إلى ادعاء ترامب إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني، لكنه قال إن تصريحات الولايات المتحدة عن استمرار الحوار بشأن الرسوم الجمركية “مضللة”.

وكان ترامب قد ذكر في مقابلة مع مجلة “تايم” الأمريكية، نُشرت الجمعة، أنه تحدَّث مع الرئيس الصيني، دون أن يحدد موعد المكالمة أو ما دار فيها من نقاش.

وقال ترامب لمجلة تايم “لقد اتصل بي، ولا أعتقد أن ذلك يشير إلى ضعف منه”.

ترامب قال أنه تحدث لرئيس الصين دون أن يحدد التاريخ
ترامب قال إنه تحدَّث مع رئيس الصين دون أن يحدد التاريخ (رويترز)

وزير خارجية الصين يندد

وأكد بيان السفارة الصينية في واشنطن أن “هذه الحرب التجارية بدأها الجانب الأمريكي، وإذا أرادت الولايات المتحدة حقًّا حل المشكلة من خلال الحوار، فعليها أولًا تصحيح أخطائها، والتوقف عن تهديد الآخرين والضغط عليهم، والإلغاء الكامل لجميع إجراءات الرسوم الجمركية الأحادية الجانب ضد الصين”.

وفي السياق ذاته، ندَّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالرسوم الجمركية، ووصفها بأنها “منتهى الأنانية”.

وقال “بعض الدول تلجأ إلى الضغط والإكراه، وتطلق حروبًا تجارية غير مبرَّرة. هذا منتهى الأنانية”.

وأشار وانغ، أثناء لقاء مع وزير خارجية كازاخستان في مدنية ألماتي، المركز الاقتصادي لكازاخستان، إلى أن “هذا الأمر لن يقوّض إلا مصداقية” هذه الدول.

وتخوض الصين والولايات المتحدة -أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم- حربًا تجارية متصاعدة، أشعل فتيلها فرض ترامب رسومًا جمركية باهظة على السلع الصينية بلغت 145% على العديد من المنتجات، وردَّت بيجين بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 125% على السلع الأمريكية.

يُذكر أن وزارة التجارة الصينية نفت، الخميس، إجراء بيجين وواشنطن مفاوضات اقتصادية أو تجارية.

المصدر : الفرنسية

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