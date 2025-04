الهند.. اعتقال مئات المسلمين في ولاية غوجارات

شهدت ولاية غوجارات الهندية اعتقال أكثر من 1000 شخص، بدعوى أنهم مهاجرون بنغلاديشيون غير نظاميين.

وأظهرت تقارير إعلامية ومقاطع مصورة أن العديد من المعتقلين، ومعظمهم من المسلمين الذين كانوا يرتدون الزي التقليدي، تم عرضهم علنًا من قبل السلطات، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة لإذلالهم واستعراض قوة الحكومة.

وأوضحت البيانات الرسمية أن الاعتقالات جاءت خلال عملية أمنية واسعة النطاق في مدينتي أحمد أباد وسورات، وصفتها حكومة غوجارات بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ الولاية.

وأعلن وزير الدولة للشؤون الداخلية، هارش سانغافي، أن عمليات ترحيل المعتقلين قد بدأت بالفعل، موضحًا أن 890 شخصًا اعتُقلوا في أحمد أباد و134 آخرين في سورات.

وأشاد سانغافي بالعملية واصفًا إياها بـ”النجاح التاريخي”، محذرًا بقية المتسللين غير الشرعيين بضرورة تسليم أنفسهم طوعًا أو مواجهة الترحيل والملاحقة القضائية. كما هدد بملاحقة كل من يثبت تورطه في إيواء مهاجرين غير نظاميين وفقًا لقوانين مشددة.

وزعم أن العديد من المعتقلين دخلوا غوجارات بوثائق مزورة، مصدرها الأساسي ولاية البنغال الغربية، مشيرًا إلى الاشتباه في تورط بعضهم في جرائم خطيرة مثل تهريب المخدرات والبشر.

كما ادعى سانغافي وجود صلات لبعض المعتقلين بجماعات “إرهابية”، مستشهدًا باعتقال مواطنين بنغلاديشيين يعتقد أنهم أعضاء في الجماعات “الإرهابية”.

من جهتها، شددت حكومة غوجارات على أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الأمن القومي وتنفيذ أوامر بمغادرة المواطنين الباكستانيين المقيمين في الولاية بموجب قرار صادر عن لجنة الأمن التابعة لمجلس الوزراء.

