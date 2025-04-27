بينهم أطفال ونساء.. 8 قتلى بقصف أمريكي لصنعاء وصعدة وعمران

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن بمقتل 8 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى عدد من الإصابات، في حصيلة أولية للغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء، مساء الأحد.

وبحسب ذات المصادر، شن الطيران الأمريكي ثلاث غارات جوية على منازل مواطنين في منطقة ثقبان، مما أدى إلى تدمير ثلاثة منازل بالكامل وسقوط الضحايا.

وفي محافظة صعدة، ذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله أن “العدو الأمريكي” نفذ ثلاث غارات جوية استهدفت مديرية كتاف، وست غارات أخرى على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران.

وأكدت وسائل الإعلام ذاتها أن هذه الاعتداءات جاءت ضمن تصعيد عسكري أمريكي مستمر ضد مناطق متفرقة من اليمن، مستهدفة مواقع مدنية وسكنية.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، رُصد نحو 1000 غارة أمريكية على اليمن، قتلت 217 مدنيا وأصابت 436 آخرين.

وبدأت هذه الغارات بعد أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجيش بلاده بشن هجوم ضد جماعة أنصار الله، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.