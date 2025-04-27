ترامب يطلب إعفاء السفن الأمريكية من رسوم عبور قناتي السويس وبنما

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح للسفن الأمريكية، سواء العسكرية أو التجارية، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، وذكر أن القناتين ما كانتا لتُوجَدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب في منشور، السبت، عبر منصته تروث سوشيال “هاتان القناتان ما كانتا لتُوجَدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية. لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يعمل على ذلك فورًا”.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع تصاعد الحرب التجارية العالمية التي تشهدها الولايات المتحدة مع العديد من دول العالم، في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وتُعَد قناة السويس من أهم القنوات والمضائق في العالم، ويمر عبرها أكثر من 12% من التجارة العالمية، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعَد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وفي مارس/آذار الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تتكبد خسائر شهرية تُقدَّر بنحو 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب الأوضاع في المنطقة.

وتستهدف جماعة أنصار الله في اليمن بصواريخ ومسيَّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وتقول إن ذلك يأتي تضامنًا مع قطاع غزة الذي يواجه حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.