سوريا تشكر قطر والسعودية على سداد مستحقات متأخرة لدى البنك الدولي

أعربت الحكومة السورية عن شكرها لدولة قطر والمملكة العربية السعودية، على مبادرتهما “الأخوية” بسداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، البالغة 15 مليون دولار.

وأكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان الأحد، أن هذه الخطوة تعكس “حرصًا مشتركًا على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه”، مشيرة إلى أن المبادرة “تفتح الباب أمام تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي وإعادة الإعمار”.

وقال البيان إن “التعاون العربي المشترك يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة”، معربًا عن تطلع سوريا إلى “تعزيز علاقاتها مع الأشقاء في قطر والسعودية، والمضي قدمًا نحو شراكات فعالة تخدم مصالح الشعوب وتكرس الاستقرار في المنطقة”.

وكانت وزارتا المالية في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية قد أعلنتا اليوم الأحد عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار.

وسيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام أكثر من أربعة عشر عامًا، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحة.