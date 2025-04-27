مشاهد حصرية من كاميرا جندي إسرائيلي توثق انتهاكات الاحتلال في غزة (فيديو)

كشفت مقاطع فيديو حصرية، استُخرجت من كاميرا جندي إسرائيلي تمت مصادرتها عقب اشتباك مع المقاومة الفلسطينية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة خلال يوليو/تموز الماضي، عن مشاهد صادمة توثّق اقتحام منازل واعتداءات على مدنيين.

وتُظهر هذه المشاهد التي حصلت عليها الجزيرة، عمليات اقتحام نفذها جنود الاحتلال لبعض المنازل، حيث تُركت محتويات المنزل مبعثرة بعد عبث الجنود بها.

وفي لقطات أخرى، يظهر جنود أثناء تدريبات داخل الحي ذاته، وهم يحاولون دخول أحد المنازل عبر نافذة مطبخه.

وتُظهر الصور أيضًا مشاهدَ لأسرى فلسطينيين وهم يعذبون بطرق مهينة تحت أشعة الشمس الحارقة، والجنود يوجهون إليهم إهانات بلغة عربية مكسّرة.

وأفادت تقارير رسمية بأن الاحتلال الإسرائيلي دمر كليًّا أكثر من 165 ألف وحدة سكنية خلال الحرب، منها نحو 15 ألف وحدة سكنية دُمرت بعد التقاط المشاهد في يوليو/تموز الماضي، كما تُرك حوالي 35 ألف وحدة أخرى غير صالحة للسكن.