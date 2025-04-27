شاهد: لحظة هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

تعرضت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله، لغارة جوية إسرائيلية مساء الأحد، وذلك بعد ساعات من إصدار جيش الاحتلال تحذيراً يطالب السكان بإخلاء حي الحدث عند أطراف الضاحية، بسبب ما وصفه بـ”وجود منشآت تابعة لحزب الله” في المنطقة.

وأظهرت مشاهد مصورة ارتفاع أعمدة الدخان الأسود من الموقع المستهدف بالغارة الإسرائيلية.

تصعيد وتحذيرات إسرائيلية

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة “إكس” إن الجيش طلب من السكان الابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر من المبنى المستهدف، مشيراً إلى أن العملية جاءت في إطار ما أسماه “منع ترميم قدرات حزب الله في المنطقة”.

وزعم أدرعي أن ضربات الجيش تهدف إلى إزالة تهديدات متنامية مصدرها منشآت الحزب.

وسمع أصوات إطلاق نار في المنطقة، فيما يُعتقد أنه كان يهدف لدفع السكان نحو المغادرة، بالتزامن مع اختناقات مرورية على الطرق المؤدية من الضاحية.

دعوات دولية للتهدئة

وفيما أثارت الغارة حالة من الذعر بين السكان، حذرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا من تداعيات التصعيد على الوضع الأمني الهش.

وقالت في منشور لها على “إكس”: “ندعو كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال تعرقل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 وتقوض تفاهم وقف الأعمال العدائية”. وأعربت عن قلقها من تأثير الهجوم على جهود إعادة الحياة الطبيعية في المنطقة.

موقف لبناني رسمي

من جانبه، أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون الهجوم الإسرائيلي بشدة، داعياً الولايات المتحدة وفرنسا إلى التدخل فوراً لإلزام إسرائيل بوقف ما وصفه بـ”الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية”.

وفي بيان رسمي، قال عون: “استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات، ويضع المنطقة على شفا مخاطر تهدد أمنها وسلامها”.

وجاءت الغارة الإسرائيلية الأخيرة في أعقاب وقف هش لإطلاق النار أُبرم بين الطرفين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.