الأخبار|إسرائيل

إطلاق صاروخ فرط صوتي من اليمن وإسرائيل تحذّر السكان في الجنوب (فيديو)

مدة الفيديو 00 دقيقة 10 ثانية 00:10
27/4/2025

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، في بيان اليوم الأحد، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة “نيفاتيم” الجوية في “منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة” بصاروخ باليستي فرط صوتي.

 

 

وأكد جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل وصوله إلى الأراضي الإسرائيلية، وذكر في بيان أنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق بعد إطلاق الصاروخ.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد “رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن اتجاه البلاد، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراضه”، حسب البيان.

الاعتراض الثالث

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “اعتراض صاروخ ثالث من اليمن خلال أقل من يوم. في حين اعترضت منظومة ‘حيتس 3’ صاروخًا باليستيًّا أُطلق نحو جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار”.

وأضافت “شهدت الساعات الأخيرة ثالث محاولة هجوم حوثي من اليمن خلال أقل من 24 ساعة. وحوالي الساعة الخامسة صباحًا، أصدرت الجبهة الداخلية تحذيرًا لمئات الآلاف من السكان في الجنوب بعد رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اتجاه إسرائيل”.

وتابعت “كان هذا الاعتراض هو الثالث خلال أقل من يوم، إذ اعترض سلاح الجو أمس صاروخًا آخر أُطلق من اليمن، بينما أسقطت مروحية قتالية طائرة مسيَّرة فوق البحر الميت، كانت متجهة من اليمن إلى منطقة الجنوب”.

“نصرة غزة”

وتشن جماعة أنصار الله في اليمن هجمات على إسرائيل، وكذلك السفن التي يعُدونها تابعة لإسرائيل، دعمًا للفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، شنت جماعة أنصار الله عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل، وعلى سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام

إعلان