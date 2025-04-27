إطلاق صاروخ فرط صوتي من اليمن وإسرائيل تحذّر السكان في الجنوب (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، في بيان اليوم الأحد، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة “نيفاتيم” الجوية في “منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة” بصاروخ باليستي فرط صوتي.

🔴 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي 30-10-1446هـ 27-04-2025م#حيفا_بتوقيت_اليمن#ثابتون_مع_غزة #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/WdoP49stMW — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 27, 2025

وأكد جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل وصوله إلى الأراضي الإسرائيلية، وذكر في بيان أنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق بعد إطلاق الصاروخ.

وقال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد “رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن اتجاه البلاد، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراضه”، حسب البيان.

🟥 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي 30-10-1446هـ 27-04-2025م#حيفا_بتوقيت_اليمن#ثابتون_مع_غزة #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/k0y4D4szhn — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 27, 2025

الاعتراض الثالث

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “اعتراض صاروخ ثالث من اليمن خلال أقل من يوم. في حين اعترضت منظومة ‘حيتس 3’ صاروخًا باليستيًّا أُطلق نحو جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار”.

وأضافت “شهدت الساعات الأخيرة ثالث محاولة هجوم حوثي من اليمن خلال أقل من 24 ساعة. وحوالي الساعة الخامسة صباحًا، أصدرت الجبهة الداخلية تحذيرًا لمئات الآلاف من السكان في الجنوب بعد رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اتجاه إسرائيل”.

وتابعت “كان هذا الاعتراض هو الثالث خلال أقل من يوم، إذ اعترض سلاح الجو أمس صاروخًا آخر أُطلق من اليمن، بينما أسقطت مروحية قتالية طائرة مسيَّرة فوق البحر الميت، كانت متجهة من اليمن إلى منطقة الجنوب”.

🔴عاجل🔴

القوات المسلحة اليمنية: العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على #غزة ورفع الحصار عنها pic.twitter.com/I8uDoHlzDK — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 27, 2025

“نصرة غزة”

وتشن جماعة أنصار الله في اليمن هجمات على إسرائيل، وكذلك السفن التي يعُدونها تابعة لإسرائيل، دعمًا للفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، شنت جماعة أنصار الله عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل، وعلى سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.