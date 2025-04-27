عائلة أبو طعيمة تودّع الفتى الشهيد محمد بعد استهدافه بمسيَّرة إسرائيلية (فيديو)

ودَّعت عائلة فلسطينية ابنها الفتى بالدموع بعد أن استهدفته مسيَّرة إسرائيلية في منطقة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال والد الفتى الشهيد محمد أبو طعيمة (17 عامًا) وهو يشيّع ابنه “محمد استحم وسرَّح شعره وشحن تليفونه، وخرج وهو راكب على دراجته”، مشيرًا إلى أن منطقتهم كانت هادئة ولا يوجد بها شيء.

وأضاف والد الفتى الشهيد أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي كان مكثفًا في المنطقة التي يسكنون بها، موضحًا أن المنطقة كانت هادئة، وأن الفتى خرج وهو راكب على دراجته لكنه عاد شهيدًا، وقال إن طيران الاستطلاع الإسرائيلي استهدفه.

8 شهداء

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 8 أشخاص في قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد، وذكر التفاصيل:

استشهاد الصياد مصطفي حجازي صالح اللحام وإصابة آخر برصاص زوارق حربية إسرائيلية في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استشهاد الطفل عاهد محمد صباح متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف من مسيَّرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي في خان يونس.

استشهاد يوسف فهمي جمعة قديح (17 عامًا) إثر قصف إسرائيلي على بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

3 شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة المقادمة في برج القدس بمخيم البريج وسط قطاع غزة .

القدس غزة شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف مجموعة من المواطنين شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة.