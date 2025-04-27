غزة.. 51 شهيدا و115 مصابا خلال 24 ساعة في تصاعد للمجازر الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليوم الأحد، استمرار ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وذكر التقرير أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 51 شهيدًا، بينهم 11 شهيدًا جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 115 إصابة جديدة.

وأكدت الوزارة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي المناطق التي تعذَّر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها بسبب القصف والدمار المتواصل.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 52243 شهيدًا، في حين بلغ عدد الجرحي 117639 مصابًا.

وأضيف 697 شهيدًا إلى الإحصاءات التراكمية بعد اكتمال بياناتهم واعتمادها من قِبل اللجنة القضائية المكلفة بمتابعة ملف التبليغات والمفقودين.

وبخصوص الفترة الممتدة منذ 18 مارس/آذار 2025 فقط، بلغت الحصيلة الإجمالية 2151 شهيدًا و5598 مصابًا.

وأكدت الوزارة أن طواقمها مستمرة في متابعة الوضع الإنساني والصحي المتفاقم، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وتحمُّل مسؤولياته لحماية المدنيين.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم الإبادة بشن غارات عنيفة على نطاق واسع، استهدف معظمها مدنيين في منازل وخيام تؤوي نازحين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، تترافق مع حصار خانق أدخل القطاع في أزمة إنسانية غير مسبوقة.