كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان عن عمليات ضد القوات الإسرائيلية شرق غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق حي التفاح شمال قطاع غزة.

وذكرت الكتائب في بيان عبر قناتها على “تلغرام” أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في عدد من جنود الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي التفاح بمدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابة “ميركافا 4” إسرائيلية بقذيفة من طراز “الياسين 105” شرق حي التفاح.

بالتزامن، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استهداف ثكنة عسكرية بصاروخ موجه على منزل كان يتواجد فيه عدد من الجنود الإسرائيليين شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، يوم السبت، تفاصيل عملية استهدفت خلالها قوة إسرائيلية خاصة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث تمكنت من استهداف القوة التي تحصنت داخل أحد المنازل بعدد من قذائف “RPG” و”الياسين 105″.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة سبعة آخرين، بعضهم بجراح حرجة، جراء معارك في قطاع غزة يوم الجمعة.

كما أُعلن مساء السبت عن مقتل ضابط وشرطي إسرائيليين خلال اشتباكات مع مقاومين من كتائب القسام في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأكد جيش الاحتلال، في بيان، مقتل قائد فصيل في لواء المدرعات برتبة نقيب، بالإضافة إلى إصابة آخرين خلال الاشتباكات في غزة.