ماكرون يعلق بعد مقتل مسلم طعنًا داخل مسجد في فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “العنصرية والكراهية القائمة على الدين لن يكون لهما مكان في فرنسا”، وذلك عقب مقتل مصلٍ طعنًا داخل مسجد، الجمعة، على يد رجل صوره أثناء احتضاره.

وشدد ماكرون عبر منشور على منصة “إكس” على أن “حرية العبادة مصونة”، معربًا عن دعم الأمة لأسرة الضحية وللمواطنين المسلمين كافة.

وأدان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو جريمة مقتل مصلٍ مسلم داخل مسجد، في حين تواصل الشرطة البحث عن القاتل الذي وثّق الجريمة بتصوير ضحيته وهو يحتضر.

وكتب بايرو في رسالة على منصة “إكس” “قُتل أحد المصلين. عُرضت هذه الفظاعة المعادية للإسلام في فيديو.. نقف إلى جانب أحبّة الضحية، ومع المؤمنين الذين أصيبوا بصدمة بالغة. وتمت تعبئة موارد الدولة لضمان القبض على القاتل ومعاقبته”.

وكان أُعلن عن مقتل شاب مسلم، الجمعة، بعد أن تلقى نحو 50 طعنة بسكين داخل مسجد بلدية “لا غراند-كومب” بمنطقة “لو غار” جنوب شرقي فرنسا، وأكدت الشرطة أنها حددت هُوية الجاني.

وذكرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن المحققين عثروا على مقطع فيديو صوره الجاني بنفسه أثناء تنفيذ الجريمة، حيث كان يشتم الضحية ويوجه إساءات نابية إلى الذات الإلهية.

ونقلت الصحيفة عن عبد الكريم غريني المدعي العام للجمهورية بمنطقة ألِيس قوله إن السلطات “تدرس جميع الفرضيات، بما في ذلك فرضية العمل المعادي للإسلام”.

وأفادت الصحيفة أن القاتل لم يدرك وجود كاميرات مراقبة في المسجد إلا لاحقًا، فصرخ قائلاً “سوف يُلقى القبض عليّ، هذا مؤكد”، ثم فرّ من المكان ولا يزال فارًا. وتسابق الشرطة الزمن لإلقاء القبض عليه وسط مخاوف من ارتكابه جرائم أخرى.

وأوضحت السلطات أن الشرطة وضعت شقيق الجاني قيد الحجز الاحتياطي، مؤكدة أن القاتل يحمل الجنسية الفرنسية ومن أصول بوسنية، وهو غير مسلم.

ووقعت الجريمة خلال صلاة الجمعة، ويتراوح عمر الضحية بين 23 و24 عامًا، ولم يُعثر على جثمانه إلا مع بَدء وصول المصلين لأداء الصلاة.