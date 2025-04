مقلّدو السلع الفاخرة في الصين يكشفون التكلفة الحقيقية لماركات عالمية ويروجون لبدائل أرخص

تنتشر مقاطع فيديو على منصة تيك توك تتهم دور أزياء عريقة بتصنيع منتجاتها سرًا في الصين وبيعها بأسعار تفوق تكلفتها بأضعاف مضاعفة.

غير أنه وراء هذه المقاطع، وما تكشفه من أرباح هائلة لشركات غربية نتيجة المبالغة في أسعار بيع منتجاتها، ثمة عملية مدروسة يسعى مدبروها لبيع منتجات مقلدة، مستغلين حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية.

end of list

list 4 of 4

list 3 of 4

list 2 of 4

list 1 of 4

list of 4 items

وفي هذا السياق يدّعي صنّاع محتوى صينيون، يُقدمون أنفسهم على أنهم عمال أو مُقاولون من الباطن في مجال السلع الفاخرة، أن السلطات الصينية رفعت شروط السرية المُلزمة للمُقاولين المحليين من الباطن، ردًا على الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية.

هذا القرار الصيني المفترض، الذي لم تتمكن وكالة الأنباء الفرنسية من التأكد منه، يتيح بحسب المروجين له، الكشف عن الآليات الخفية لتصنيع السلع الفاخرة في الصين.

كما أن من شأنه تشجيع المستهلكين الغربيين على الشراء مباشرةً من مواقع إلكترونية تبيعها من دون أي شعار تجاري، ولكن بالجودة والتصميم المُفترضين في ماركات عالمية فاخرة، ولكن بأسعار مُنخفضة للغاية.

على سبيل المثال يمكن دفع مبلغ 1400 دولار فقط لشراء حقيبة من موقع صيني، تحمل توقيع مصممين مشهورين، بدلًا من سعرها الأصلي البالغ 38 ألف دولار.

China just destroyed the $400B global BIG luxury Brands market in a week.

Sales are plummeting for LV, Gucci, Hermès, Chanel

Chinese creators are exposing the truth…

Thread🧵 pic.twitter.com/Ctt4Hl7prn

— ZOYA ✪ (@Zoya_ai) April 23, 2025