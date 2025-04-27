نتنياهو: رئيس الشاباك كاذب ولم يوقظني يوم 7 أكتوبر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ادعاءات رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) “كاذبة”، مضيفًا أن بار “أجرى تقييمًا للوضع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قبل المجزرة، ولم يصدر حينها أي تحذير ولم يُنذر بوقوع الحرب”، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وأكد نتنياهو خلال رده إلى المحكمة العليا على إفادة رئيس الشاباك بشأن إقالته أن بار “يتحمل مسؤولية كبيرة عن الفشل الذي وقع في 7 أكتوبر”، مضيفًا “لم يوقظ مؤسسات الدولة، بل أدخلها في سبات عميق”، مشددًا على أن “رئيس الشاباك لم يوقظه يوم 7 أكتوبر، ولم يؤد واجبه”.

وأضاف نتنياهو أنه “لم يطلب أبدًا من رئيس الشاباك ملاحقة قادة حركة الاحتجاج ضد الحكومة”.

وفي تصريحات سابقة أدلى بها رئيس (الشاباك) أمام المحكمة العليا في إسرائيل، أكد أنه “فصل من منصبه بسبب توقعات نتنياهو بالحصول على ولاء شخصي”، موضحًا أنه قيل له صراحةً إنه “ملزم بطاعة نتنياهو وليس المحكمة العليا في حال نشوب أزمة دستورية”.

وفي بيان رسمي صادر عن المحكمة بشأن الالتماسات ضد قرار الحكومة بإقالته، أصرّ بار على أن فصله جاء نتيجة رفضه لهذه التوقعات، مستشهدًا بقرارات اتخذها تتعلق بتحقيقات ضد مساعدي نتنياهو، ورفضه مساعدته على تجنب الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية، إضافة إلى مواقفه من الانعكاسات السياسية لهجوم 7 أكتوبر.