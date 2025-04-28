أردوغان يعلن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن 200 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من تركيا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها في فعالية بشأن إدارة الهجرة بمدينة إسطنبول “بلغ عدد العائدين من تركيا إلى سوريا منذ 9 ديسمبر 2024 نحو 200 ألف شخص”.

ولفت إلى أن وتيرة عودة السوريين تتسارع كلما تحسنت الأوضاع في بلادهم، مشيرًا إلى أن سوريا تسير نحو التعافي رغم الصعوبات والعقبات وأعمال التخريب.

الإدارة السورية “تعمل على إعادة بناء البلاد المنهكة”

وأضاف أن إدارة جديدة تمثل حرية الشعب قد تشكلت في سوريا عقب إسقاط نظام الأسد، الذي تسبب في نزوح 13 مليون سوري ومقتل مليون آخرين.

وأكد الرئيس التركي أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على إعادة بناء البلاد المنهكة من الحرب، بدعم من تركيا ودول شقيقة في المنطقة.

وفي سياق آخر، نفى أردوغان ادعاءات المعارضة التركية بوجود مبالغة في أعداد المهاجرين داخل تركيا، مؤكدًا أن بلاده لا تهمل مكافحة الهجرة غير النظامية وملاحقة المهرّبين.

وأوضح أن السلطات التركية منعت دخول 270 ألف مهاجر غير نظامي خلال العامين الماضيين، ورحَّلت 263 ألف شخص دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

وشدَّد أردوغان على أن تركيا عازمة على عدم السماح بممارسات غير إنسانية بحق المهاجرين، كما يحدث في بعض الدول الغربية، مشيرًا إلى أن بلاده لن تتسامح مع خطاب الكراهية والفاشية المتطرفة وأعمال التخريب والاستفزازات العنصرية.

وأكد حزم الحكومة التركية في التعامل مع كل من يخرج عن القانون والقيم الإنسانية والسياسات الأساسية المتعلقة بالهجرة.