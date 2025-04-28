استشهاد 18 ألف طفل و12 ألف امرأة.. أرقام صادمة توثق جرائم الاحتلال في غزة

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن أرقام صادمة توثق حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، مؤكدًا أن أكثر من 65% من الشهداء، البالغ عددهم 52243 شهيدا، من الأطفال والنساء والمسنّين.

ووفق البيان الصادر عن المكتب، مساء الأحد، فقد قتل الاحتلال أكثر من 18,000 طفل وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية، كما أُبيد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية كليًّا، حيث قُتل الأب والأم وكافة أفراد الأسرة، وأُبيد أكثر من 5,070 عائلة أخرى لم ينجُ من كلّ منها سوى فرد واحد.

انهيار المنظومة الصحية

واستشهد أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، فضلًا عن استشهاد 113 عنصرًا من الدفاع المدني أثناء تأدية واجبهم، و212 صحفيًّا. كما قتل الاحتلال أكثر من 750 عنصرًا مكلفين بتأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وفي مجال التعليم، أشار البيان إلى استشهاد أكثر من 13,000 طالب وطالبة، وأكثر من 800 معلم وموظف تربوي، وأكثر من 150 عالمًا وأستاذًا جامعيًّا وباحثًا.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن استهداف المدنيين هو سياسة “متعمدة ومنظمة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضمن مخطط إبادة جماعية وتطهير عرقي”، موثقًا ذلك بشهادات الطيارين الإسرائيليين أنفسهم الذين اعترفوا علنًا بأنهم كانوا يقصفون المدنيين عمدًا.