الأخبار|قطاع غزة

استشهاد 18 ألف طفل و12 ألف امرأة.. أرقام صادمة توثق جرائم الاحتلال في غزة

جثامين شهداء أطفال قُتلوا بغارة إسرائيلية على مدرسة قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة (الفرنسية)
28/4/2025

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن أرقام صادمة توثق حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، مؤكدًا أن أكثر من 65% من الشهداء، البالغ عددهم 52243 شهيدا، من الأطفال والنساء والمسنّين.

ووفق البيان الصادر عن المكتب، مساء الأحد، فقد قتل الاحتلال أكثر من 18,000 طفل وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية، كما أُبيد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية كليًّا، حيث قُتل الأب والأم وكافة أفراد الأسرة، وأُبيد أكثر من 5,070 عائلة أخرى لم ينجُ من كلّ منها سوى فرد واحد.

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انهيار المنظومة الصحية

واستشهد أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، فضلًا عن استشهاد 113 عنصرًا من الدفاع المدني أثناء تأدية واجبهم، و212 صحفيًّا. كما قتل الاحتلال أكثر من 750 عنصرًا مكلفين بتأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.

أطفال استشهدوا جراء غارات إسرائيلية سابقة على قطاع غزة خلال العدوان الجاري
أطفال استشهدوا جراء غارات إسرائيلية سابقة على قطاع غزة خلال العدوان الجاري (الأناضول – أرشيف)

وفي مجال التعليم، أشار البيان إلى استشهاد أكثر من 13,000 طالب وطالبة، وأكثر من 800 معلم وموظف تربوي، وأكثر من 150 عالمًا وأستاذًا جامعيًّا وباحثًا.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن استهداف المدنيين هو سياسة “متعمدة ومنظمة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضمن مخطط إبادة جماعية وتطهير عرقي”، موثقًا ذلك بشهادات الطيارين الإسرائيليين أنفسهم الذين اعترفوا علنًا بأنهم كانوا يقصفون المدنيين عمدًا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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