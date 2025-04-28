الاحتلال يحاصر حي الهدف في جنين لليوم الـ100.. كيف يعيش الأهالي يومهم؟ (فيديو)

يعيش سكان حي الهدف، غربي مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، أوضاعًا معيشية خانقة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ نحو 100 يوم، وسط تضييق مشدَّد على حركة الأهالي وأطفال المدارس.

وتحولت تفاصيل الحياة اليومية إلى صراع مرير مع السواتر الترابية والحواجز العسكرية التي أقامها جيش الاحتلال، مما جعل التنقل بين المنازل محفوفًا بالأخطار، خاصة للأطفال الذين يضطرون إلى تسلُّق السواتر والمجازفة وسط مَجارٍ مكشوفة.

وفي سياق الانتهاكات المتواصلة، حوَّل الاحتلال منازل في الحي إلى ثكنات عسكرية، وأغلق مداخل المنطقة ومخارجها كافة، مما أجبر السكان على سلوك طرق بدائية مثل استخدام السلالم وتسلُّق الأسوار للوصول إلى بيوتهم وتلبية احتياجاتهم.

وقال منذر أبو طبيخ، وهو أحد سكان الحي، للجزيرة مباشر “نعاني منذ أكثر من 90 يومًا بعد اقتحام الاحتلال للمنطقة، حيث استشهد عدد من الأشخاص هنا. الوضع مأساوي، والحركة شبه معدومة. كل يوم تدخل قوات راجلة لتفتيش البيوت والهويات، وطُردنا جميعًا من منازلنا، ولم يُسمح لنا بالعودة”.

وأشار إلى معاناة الأطفال، قائلًا “الأولاد بيمشوا من ساتر لساتر، والمجاري مكشوفة، والأطفال بيغرزوا فيها، والوضع صعب”.

وفي شهادة أخرى، قال أحد السكان “كلما احتجت شيئًا من منزلي أتنقل بين البيوت المجاورة، وأدخل بسرعة كي لا تراني دوريات الجيش، فلو رأونا ستكون مشكلة لنا جميعًا”.