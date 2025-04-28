“الجوع من أجل العدالة في فلسطين”.. فرنسيون يضربون عن الطعام من أجل غزة للأسبوع الثالث (شاهد)

نظم فرنسيون للأسبوع الثالث في العاصمة باريس حملة “الجوع من أجل العدالة في فلسطين“، وتحدثت مواطنات فرنسيات مضربات عن الطعام، عن هدفهن من هذه الحملة بالتضامن مع غزة وإنهاء الحرب الإسرائيلية عليها.

وقالت الممرضة الشهيرة، إيمان معرفي، للجزيرة مباشر “الرسالة العالمية الوحيدة التي لدي هي: استيقظوا! هناك إبادة جماعية وهي الأولى التي نشهدها على الهواء مباشرة وعلى شبكات التواصل وشاشات التلفزيون”.

وأضافت “فيما يخص الهولوكوست، عندما درسنا في المدرسة قلنا لأنفسنا: كيف كان من الممكن أن يترك الناس جيرانهم وزملاءهم يُرحّلون ويُقتلون؟ يمكننا أن نبرر ذلك بالقول: هذا لأنهم لم يكونوا يعرفون. أما اليوم، فلم يعد بإمكاننا أن نقول إنه لم يكن أحد يعرف، ووجهة نظري هي أن التقاعس هو تواطؤ”.

“أوقفوا الإبادة الجماعية”

من جهتها، قالت المسؤولة الإدارية المضربة عن الطعام، ليلى، “أوقفوا الإبادة الجماعية، نريد وقفا فوريا لإطلاق النار. وما نطالب به هو احترام القانون الدولي، أوقفوا إفلات إسرائيل من العقاب فهي ترتكب إبادة جماعية حية، وحكومات العالم وخاصة الحكومات الغربية، تسمح بحدوث ذلك وتتواطأ في تزويد إسرائيل بالسلاح”.

وبدورها، تحدثت الممرضة الفرنسية المضربة عن الطعام، غزلان، عن الهدف من الإضراب قائلة “ممارسة الضغط جارية، وعلاوة على ذلك، يمكننا أن نرى، شيئًا فشيئًا، أن هناك مظاهرة مهمة جدًّا قام فيها 200 صحفي في باريس بتكريم زميلهم الصحفي الفلسطيني، لذلك بالنسبة لنا هذا أمر مهم للغاية. وسوف نستمر في إسماع صوتنا حتى نحصل في الواقع على ما نريد، وهو حظر دولة إسرائيل وتطبيق القانون”.

وأشارت الممرضة إلى أنه كان هناك غياب ملحوظ لوسائل الإعلام الفرنسية والغربية عما يقومون به من نشاطات من أجل غزة، لكن بعدما بدأ ناشطون السفر في أنحاء البلاد للتعريف بالقضية الفلسطينية، تغير الأمر قليلا فأصبح نشاطهم ينتشر إعلاميا.