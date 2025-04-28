السيسي يستقبل البرهان ويبحث معه إعادة إعمار السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، دعم بلاده الكامل لمؤسسات الدولة السودانية، مشددًا على التزام مصر الثابت بمساندة جهود تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السودانية، ودعم عمليات إعادة الإعمار والبناء في السودان.

جاء ذلك خلال مباحثاته مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التي عُقدت بقصر الاتحادية في القاهرة.

من جانبه، أعرب البرهان عن تقديره لمواقف مصر “الداعمة للسودان” في المحافل الإقليمية والدولية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

وأوضحت بيانات رسمية صادرة عن رئاسة الجمهورية المصرية ووكالة الأنباء السودانية أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات مغلقة، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدَي البلدين، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية، خاصة مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية والتبادل التجاري والتعاون الثقافي والعلمي، إضافة إلى مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين.

كما بحث السيسي والبرهان إسهام مصر في جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب في السودان، والاستغلال الأمثل للإمكانات الضخمة للبلدين لتحقيق هدف التكامل المشترك.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى تطورات الأوضاع الميدانية الأخيرة في السودان، لا سيما التقدم الميداني الذي حققته القوات المسلحة السودانية باستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدات للسودانيين المتضررين من النزاع.