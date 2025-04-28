جماعة أنصار الله تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية وعسقلان (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، الاثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين، إحداهما استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” شمالي البحر الأحمر، والأخرى استهداف “هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة”.

وبشكل متكرر تعلن جماعة أنصار الله تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل “دعمًا للشعب الفلسطيني ونصرة لقطاع غزة“.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تمامًا”.