جيش الاحتلال يعلن استخدام صاروخ “بار” لأول مرة في غزة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أول استخدام عملي لقذيفة صاروخية من طراز “بار” خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة، دون تفاصيل عن المواقع التي قصفها.

وقال جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، في بيان لمتحدثه العسكري “استخدمت البطاريات قذيفة صاروخية من نوع ‘بار’ جرى إطلاقها لأول مرة نحو أهداف في قطاع غزة، وهي قذيفة صاروخية ذات نظام توجيه تمّت ملاءمتها لساحات قتال معقدة، فيمكنها إصابة الهدف خلال وقت وجيز للغاية”.

وأضاف أن نظام الصاروخ “بار” يتميز بآلية توجيه مصمَّمة خصيصًا للتعامل مع ظروف القتال الصعبة، مما يجعله قادرًا على إصابة الأهداف بدقة، على حد زعم الجيش.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء سلاح المدفعية التابع للواء 282، بقيادة فرقة 36، في استخدام مدفعيته داخل قطاع غزة لأول مرة منذ بدء عملية “السيوف الحديدية”.

وأشار البيان إلى أن سلاح المدفعية أطلق حتى الآن أكثر من 5000 قذيفة نحو أهداف زعم أنها تابعة للمقاومة الفلسطينية في محور “موراغ”.

وأضاف البيان “تم تدمير مخازن أسلحة ومجمعات لإطلاق الصواريخ تابعة للتنظيمات، كما تم القضاء على مسلحين بتوجيه من وحدة النيران اللوائية”.

#فيديو قوات جيش الدفاع تستخدم لاول مرة في قطاع غزة قذيفة صاروخية من نوع "بار" ⭕️أطلقت بطاريات المدفعية التابعة للواء 282 أكثر من 5,000 قذيفة إلى أهداف إرهابية في محور "موراج" مع تقديم دعم كثيف بالنيران للقوات المناورة. ⭕️كما دمّرت مستودعات للوسائل القتالية ومواقع لإطلاق… pic.twitter.com/p2wUesgbfT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 28, 2025

ويُعَد استخدام صاروخ “بار”، وفقًا لوصف وسائل الإعلام الإسرائيلية، أول اختبار حقيقي لهذا النظام الجديد، الذي يسعى الجيش الإسرائيلي من خلاله إلى تعزيز قدراته الهجومية والردعية.

وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 52314 شهيدًا بينهم 18 ألف طفل و12 ألف امرأة، و117792 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصول 71 شهيدًا (منهم 14 شهيدًا جرى انتشالهم)، إضافة إلى 153 مصابًا. وبلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ 18 مارس/آذار الماضي، بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، 2222 شهيدًا و5751 مصابًا.