سوريا.. اعتقال جودت شحادة بتهمة ارتكاب مجازر بحق المدنيين في عهد بشار الأسد

ألقت السلطات الأمنية السورية، الاثنين، القبض على محمد جودت شحادة في قرية عين البيضا بمحافظة اللاذقية، وهو متهم بالمشاركة في ارتكاب مجازر بحق المدنيين خلال سنوات حكم نظام بشار الأسد، بحسب السلطات.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن شحادة كان أحد أفراد الفرقة 25 العسكرية، وهناك توثيق لمشاركته في أعمال عنف شديدة عبر صور تُظهر انتهاكاته بحق جثث المدنيين.

يأتي هذا الاعتقال في إطار حملة واسعة تنفذها الإدارة السورية الجديدة، التي شُكلت بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف تعزيز الأمن وملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب السوري.

وكانت ثورة شعبية دامت سنوات قد أفضت إلى إسقاط النظام بعد مراحل طويلة من الصراع، وانتهت ببسط فصائل سورية معارضة مسلحة سيطرتها على البلاد في ديسمبر 2024، منهية بذلك عقودًا من حكم حزب البعث وسيطرة عائلة الأسد.