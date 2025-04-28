قيادي بـ”أنصار الله” يعلّق على قصف أمريكي لمركز مهاجرين أسفر عن مقتل العشرات (فيديو)

اتهم عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله اليمنية، محمد البخيتي، الولايات المتحدة بارتكاب جريمة بحق المدنيين في اليمن، مؤكدًا أن قصف مركز إيواء المهاجرين في مدينة صعدة شمالي اليمن “يكشف الإفلاس والإجرام الأمريكي”.

وقال البخيتي في تصريحات للجزيرة مباشر، مساء الاثنين، إن “قوات أنصار الله لا تتواجد عسكريًّا بالقرب من أي مراكز للمهاجرين”، مضيفًا أن استهداف المدنيين العُزل “يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية”.

وكان إعلام جماعة أنصار الله قد أعلن، في وقت سابق الاثنين، مقتل 68 مهاجرًا وإصابة 47 آخرين جراء قصف للجيش الأمريكي استهدف مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة. ونقلت قناة “المسيرة”، الناطقة باسم الجماعة، عن الدفاع المدني تأكيده وفاة العشرات وإصابة آخرين في القصف الذي وُصف بأنه “متعمَّد”.

وأفادت وزارة الداخلية التابعة لأنصار الله أن المركز المستهدف، الواقع داخل سجن صعدة الاحتياطي، يخضع لإشراف مباشر من منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، مشيرة إلى أن جميع الضحايا من المهاجرين الأفارقة.

وفي تعليقه على تصريحات الجيش الأمريكي بشأن تنفيذ أكثر من 800 ضربة جوية ضد أهداف تابعة لأنصار الله منذ منتصف مارس/آذار، شدَّد البخيتي على أن “الغالبية العظمى من الضربات كانت تستهدف أهدافًا مدنية أو مواقع عسكرية مهجورة”، نافيًا ما أعلنته الولايات المتحدة عن مقتل قياديين بارزين في الجماعة.

وأضاف البخيتي “الجماعة لا تزال تحتفظ بقياداتها الأساسية، بدليل الضربات النوعية التي توجهها يوميًّا ضد أهداف أمريكية”، مؤكدًا استمرار أنصار الله في توجيه “ضربات موجعة” رغم حملة القصف.

وفي سياق متصل، استبعد البخيتي أن تتراجع جماعة أنصار الله عن دعمها لفصائل المقاومة في قطاع غزة، قائلًا “لن نتوقف عن مساندة المقاومة الفلسطينية. طالما العدوان الإسرائيلي مستمر على أشقائنا في غزة، فإن الدعم اليمني سيستمر دون تردد”.