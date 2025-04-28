محال لمسلمين تتعرض للتخريب والحرق في ولاية هاريانا الهندية (فيديو)

شهدت مدينة أمبالا بولاية هاريانا الهندية، يوم الجمعة الماضي، موجة من أعمال العنف، وتعرضت محال تجارية مملوكة لمسلمين للتخريب والحرق خلال مسيرة احتجاجية نظمتها جماعات هندوتفا المتطرفة.

جاءت هذه الاحتجاجات على خلفية الهجوم الذي وقع في كشمير، واستهدف سياحًا في منطقة باهالغام قبل أيام، وأدى إلى مقتل 26 شخصًا.

وأفادت تقارير بأن جموع “الهندوتفا” كانوا يرددون شعارات دينية هندوسية مثل “جاي شري رام” (يحيا شري رام) و”باكستان مرداباد” (تسقط باكستان). وذكر شهود عيان أن أحد أصحاب المحال تعرَّضوا لاعتداءات خلال تلك الاحتجاجات.

من جانبها، وصفت الشرطة المحلية أعمال التخريب بأنها “حادث بسيط”، وأكدت أن قواتها حاولت جاهدة منع أعمال العنف.

ومع ذلك، لم يتقدم أصحاب المحال المتضررون بشكاوى إلى الشرطة، معربين عن خوفهم من تداعيات الاعتداءات المستمرة.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن بدأ متطرفون هندوس باستهداف المسلمين في مناطق عدة من الهند، عقب الهجوم في كشمير.