وزير الإعلام اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد الاستقرار وتعيق بسط سلطة الدولة (فيديو)

قال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، تشكل خرقًا صارخًا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، ولا يمكن القبول بها تحت أي ذريعة أو مبرر.

وأوضح مرقص، خلال مداخلة هاتفية مع الجزيرة مباشر، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، دعا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بوصفهما ضامنتين للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، إلى تحمل مسؤولياتهما والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا.

وأشار الوزير إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من القرى والنقاط اللبنانية، معتبرًا أن هذا الوضع يقود إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي ويضاعف التوترات والمخاطر في المنطقة.

وأضاف مرقص أن الاعتداءات الإسرائيلية تهدف أيضًا إلى ترويع المدنيين الآمنين، الذين يتطلعون إلى العودة إلى حياة طبيعية، مشددًا على أن الحكومة اللبنانية تطالب الدول الراعية لاتفاقيات وقف الأعمال العدائية بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.

التزام لبنان بالقرارات الدولية

وأكد وزير الإعلام اللبناني التزام لبنان الكامل بالقرار 1701، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني يواصل انتشاره في الجنوب اللبناني وفي كافة أنحاء البلاد لبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها.

وأوضح أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تعيق استكمال هذه المهام، وهو ما تم عرضه بالتفصيل خلال آخر جلسة لمجلس الوزراء بحضور قيادة الجيش.

وحول خيارات الحكومة اللبنانية، أوضح مرقص أن هناك مضاعفة للجهود الدبلوماسية والضغوط من قبل الدول الصديقة والشقيقة لدعم قضية لبنان في تحرير أراضيه وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه.

وأشار إلى أن إسرائيل مطالبة بالكف عن اعتداءاتها لتمكين الجيش اللبناني من أداء مهامه الأمنية كاملة.

الرد على ذرائع السلاح

وردًّا على تذرع إسرائيل بسلاح حزب الله لتعطيل تنفيذ الترتيبات الأمنية، شدد مرقص على أن هذا الطرح غير دقيق، مؤكدًا أن قيادة الجيش اللبناني عرضت بالأرقام والوثائق ما يثبت قيامها بواجباتها الأمنية في الجنوب وضبط ومصادرة الأسلحة، وأن استكمال الانتشار كان قاب قوسين أو أدنى لولا استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة.

وأكد وزير الإعلام أن الحكومة اللبنانية تعتبر دعم الجيش اللبناني “استثمارًا” في أمن وسيادة الدولة، رغم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني تمكن من تطويع آلاف العناصر الجدد لتعزيز انتشاره، مشددًا على أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الحقيقي الوحيد أمام بسط سلطة الدولة اللبنانية.

حزب الله والتعاون مع الدولة

وأوضح مرقص أن حزب الله لا يشكل عائقًا أمام بسط سلطة الدولة اللبنانية، مجددًا تأكيد أن الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته هما العائق الوحيد.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن لبنان الجديد، بقيادة حكومته وجيشه، عازم على استكمال بسط سيادته على كل أراضيه رغم التحديات.