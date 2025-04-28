45 شهيدا في غزة جراء غارات إسرائيلية مكثفة منذ فجر الاثنين

استشهد 45 فلسطينيًّا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر الاثنين، بحسب مصادر طبية للجزيرة مباشر.

ففي خان يونس جنوبي القطاع، استشهد 15 شخصًا بينهم أربعة من عائلة كوارع انتُشلوا من تحت أنقاض منزلهم الذي تعرَّض للقصف.

كما استشهدت الفتاة مرام جابر ماضي، والرضيعة مسك أحمد عليان، وبسمة عصام أبو لبدة، متأثرات بجروحهن بعد استهداف خيام للنازحين غربي المدينة.

واستشهد 8 أشخاص بقصف آخر على منزل لعائلة الآغا بمنطقة السطر الغربي في خان يونس.

وفي وسط القطاع، استشهدت الطفلة شام أحمد عبد الرزاق الخطيب إثر قصف منزل لعائلة الهور في مخيم المغازي.

فلسطينية ترفض فراق طفلها بعد استشهـ،ـاده جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة pic.twitter.com/NHSwhGegOp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 28, 2025

أما في مدينة غزة، فاستشهد 20 شخصًا بينهم عشرة إثر قصف منزل لعائلة الغماري بشمال غربي المدينة، وثمانية آخرون جراء استهداف مجموعة من المواطنين على مفترق الغفري بشارع الجلاء، إضافة إلى شهيدين في قصف محيط دوار أبو مازن بحي تل الهوى.

وفي شمال القطاع، استشهد 9 أشخاص، ثمانية منهم إثر قصف منزل لعائلة أبو مهادي قرب صالة الفريد غربي مخيم جباليا، في حين استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف مدفعي على بلدة بيت لاهيا.

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهـ،ـداء إلى 52 ألفا و314 والمصابين إلى 117 ألفا و792 جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 pic.twitter.com/V6lllZSZEh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 28, 2025

رسالة تحدٍّ سافرة

في غضون ذلك، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة هذه الغارات، ووصفتها بأنها مجازر متواصلة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل.

وقالت الحركة في بيان، اليوم الاثنين، إن “الغارات المكثفة على الأحياء السكنية وخيام النازحين، التي أودت بحياة أكثر من أربعين شهيدًا خلال هذا اليوم فقط، تأتي ضمن سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة ضد شعبنا”.

تشييع عدد من الشهداء إثر قصف الاحتلال كافتيريا الصفطاوي قرب مدخل مخيم النصيرات وسط قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/uHZTESBx7g — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 28, 2025

وأضافت حماس أن هذه الجرائم تمثل “رسالة تحدٍّ سافرة” من حكومة الاحتلال للمجتمع الدولي، لا سيما مع انعقاد محكمة العدل الدولية لمناقشة التزاماتها اتجاه الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة أن “الاستخفاف الصهيوني بالقوانين الدولية وبمؤسسات الأمم المتحدة يتطلب تحركًا عاجلًا لردع الاحتلال ومحاسبته”، داعية إلى “دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير”.