“أنصار الله” تكبد الجيش الأمريكي خسائر بقيمة 210 ملايين دولار بعد إسقاطها 7 طائرات “إم كيو-9”

كشف مسؤول أمريكي، الاثنين، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الولايات المتحدة فقدت منذ منتصف مارس/آذار 7 طائرات مسيّرة من طراز “إم-كيو 9 ريبر”، وذلك خلال حملة عسكرية مكثفة ضد جماعة أنصار الله في اليمن، مشيرا إلى كلفة مالية باهظة.

وتُقدّر تكلفة الطائرة الواحدة من هذا الطراز بنحو 30 مليون دولار.

ويمكن استخدام طائرات “إم-كيو 9 ريبر” في عمليات الاستطلاع وتوجيه الضربات، وهي جزء أساسي من الجهود الأمريكية لمحاولة تحديد مواقع الأسلحة التي تمتلكها الجماعة، على حد وصف المسؤول.

وقال المسؤول – الذي رفض الكشف عن هويته – للوكالة إن “الولايات المتحدة فقدت 7 طائرات من هذا الطراز منذ منتصف مارس/آذار”. وأكد أن آخر خسارة للطائرات كانت في 22 إبريل/نيسان الجاري.

يذكر أنه بشكل شبه دوري تعلن جماعة أنصار الله عن إسقاط طائرات أمريكية من طراز “إم-كيو 9 ريبر”. وكان المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع قال في 22 إبريل إنهم تمكنوا من إسقاط مسيَّرة أمريكية في الأجواء اليمنية للمرة السابعة خلال أقل من شهر، باستخدام صاروخ أرض-جو محلي الصنع.

فقدان مقاتلة من طراز “إف/إيه-18”

وفي سياق متصل، فقدت القوات الأمريكية، الاثنين، مقاتلة من طراز “إف/إيه-18” تصنّعها شركة بوينغ، إثر سقوطها في البحر الأحمر أثناء عملية انطلاقها من على متن حاملة الطائرات “هاري إس ترومان” وبعد إعلان الجماعة استهداف الحاملة. وأسفر الحادث عن إصابة بحّار بجروح، بينما تبلغ تكلفة هذه الطائرة نحو 67 مليون دولار وفق تقديرات عام 2021 نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية

وأرجع مسؤول أمريكي، في تصريحات لـ”الجزيرة”، سقوط المقاتلة الأمريكية من على متن حاملة الطائرات خلال مناورتها لتفادي نيران مناورة كانت قد شنتها جماعة أنصار الله اليمنية.

كما نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أمريكي تأكيده أن المقاتلة إف-18 غرقت في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن تكلفتها 60 مليون دولار. وأوضح أن حاملة الطائرات ترومان انعطفت بشكل حاد لتجنب نيران جماعة أنصار الله، مما أدى إلى سقوط الطائرة أثناء سحبها إلى عنبر الطائرات.

وأكد الجيش الأمريكي، الأحد، أن قواته استهدفت أكثر من 800 موقع في اليمن.

وبشكل متكرر تعلن جماعة أنصار الله تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل “دعمًا للشعب الفلسطيني ونصرة لقطاع غزة“.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشن “هجوم كبير” ضد جماعة أنصار الله، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تمامًا”.