إسرائيل تواصل التصعيد في غزة.. شهداء وجرحى بينهم طفلة وخيام النازحين تحت القصف (شاهد)

أسفر قصف جوي إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين، في سلسلة غارات استهدفت مواقع مدنية وخياما للنازحين في مناطق جنوب ووسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بوصول جثامين 3 شهداء، بينهم طفلة، إضافة إلى عدد من الجرحى، جراء غارات استهدفت خيام النازحين في منطقة الإقليمي جنوب غرب مدينة خان يونس، فيما نُقل شهيدان آخران من ضحايا القصف إلى مستشفيات أخرى في القطاع.

وفي تطور متصل، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منطقة شارع العشرين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى دمار واسع طال مسجد الفرج وروضة أطفال مجاورة، دون ورود معلومات مؤكدة عن الإصابات في الموقع حتى الآن.

كما أفادت مصادر محلية بإصابتين جراء استهداف محيط مدرسة أبو هميسة شرق مخيم البريج، بينما شيّع أهالي خان يونس صباح اليوم جنازات 4 شهداء قضوا في استهداف خيمة للنازحين بمنطقة الإقليمي فجرًا.

وفي جنوب القطاع، أكدت مصادر للجزيرة مباشر، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة قيزان النجار، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص، في حين نفذت طائرة مسيّرة أخرى غارة في محيط برج المغاري بمخيم البريج وسط غزة.

كما أطلقت مروحيات إسرائيلية نيرانها صوب أحياء مدينة رفح، بالتزامن مع غارة جوية على شمال خان يونس، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية في أجواء القطاع.

ويأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه يستعد لتوسيع حرب الإبادة في قطاع غزة بذريعة “وصول المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى طريق مسدود”، على حد زعمه.