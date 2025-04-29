سارة نتنياهو تحرج زوجها بشأن عدد الأسرى وتثير ضجة في إسرائيل (فيديو)

أثارت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضجة في وسائل الإعلام المحلية حين ظهرت بجوار زوجها، خلال لقاء مع من سيحملون الشعلة في احتفالات إسرائيل بالذكرى الـ77 لما تسمّيه “عيد الاستقلال”، وصححت ما قاله زوجها عن عدد الأسرى.

وعندما تحدَّث نتنياهو، خلال اجتماع أمس الاثنين، عن عدد الأسرى الأحياء في غزة، وقال إنه تبقى “حتى 24″، همست سارة في أذنه قائلة “أقل”، أي أقل من 24، فرد نتنياهو “أنا قلت حتى 24″، في إشارة إلى من تبقوا على قيد الحياة من الأسرى في قطاع غزة.

وأصدرت هيئة عائلات الأسرى بيانًا يتساءل: هل تملك سارة معلومات استخبارية لم تُكشف من قبل؟ وما العدد الحقيقي للأسرى الأحياء؟ إذ تخشى كل عائلة أن يكون ابنها هو الرقم المفقود من بينهم.

ثم صدر بيان من “مسؤول في طاقم المفاوضات” يؤكد أن العدد هو 24، وهو الرقم الذي أعطاه نتنياهو إلى الوسطاء.

نشر مقطع “الفيديو” دون حذف

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الثلاثاء، أنه عندما بدأت سارة نتنياهو بالحديث، بعد تصريحات زوجها، سارعت وزيرة النقل ميري ريجيف، التي كانت تجلس على يسار نتنياهو، بكتابة ملاحظة على مفكرته، وبعدها مباشرة بدأ الحديث عن إعادة الأسرى في قطاع غزة.

وأشاد نتنياهو خلال الاجتماع بالجنود الإسرائيليين، وتحدَّث باستفاضة عما وصفه بـ”النجاح” الذي حققته إسرائيل في مواجهتها مع حماس وحزب الله وإيران.

يشار إلى أن مقطع “الفيديو” نُشر مسجلًا وليس بالبث المباشر، وهو ما يعني أن مساعدي نتنياهو كان بإمكانهم قص المقطع الذي قاطعت فيه سارة زوجها لتصحيح ما قاله عن عدد الأسرى الأحياء، لكنهم لم يفعلوا ذلك.

تحضير عائلات الأسرى للصدمة

وقال محللون للصحيفة إن التفسير ربما هو أن عدد الأسرى الأحياء قد نقص فعلًا بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي الأخيرة في قطاع غزة، والآن تبدأ حملة إعلامية لتحضير عائلات الأسرى لهذا الخبر لامتصاص صدمتهم، فيبدأ الأمر بزلة لسان عابرة، كما حصل في “الفيديو”، ثم تتوارد أخبار أخرى ربما ستؤكد مقتل المزيد من الأسرى.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد نشرت مقطعًا مصوَّرًا قالت إنه لعملية إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه جيش الاحتلال قبل أيام، كما أعلنت أنها ستبث تفاصيل العملية لاحقًا.

وأظهرت المشاهد عددًا من مقاتلي القسام وهم يحفرون داخل النفق، الذي يظهر أن أجزاء منه رُدمت وأُغلق مدخله بسبب القصف، كما كانوا يزيلون الركام لإنقاذ مَن بداخله.

وختمت الكتائب المقطع بعبارة “إحدى عمليات الإنقاذ التي نفذها مجاهدونا بعد استهداف الطائرات مكان وجود عدد من أسرى العدو”.