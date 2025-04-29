سوريا.. اشتباكات في جرمانا إثر تداول مقطع مسيء للنبي محمد (فيديو)

شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء، اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة من داخل المدينة، التي تقطنها غالبية من الدروز، ومجموعات من خارجها، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم عناصر من قوى الأمن، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي.

وأوضحت الوزارة أنها فرضت طوقًا أمنيًّا حول المنطقة لضمان عدم تكرار الحوادث، مع استمرار التحقيقات لملاحقة المتورطين وكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تسبب في إثارة الأحداث، مؤكدة عدم التساهل في محاسبة المحرضين على الفوضى وتقويض الاستقرار.

وانتشر مقطع منسوب لأحد شيوخ منطقة السويداء، وهو يردد عبارات مسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى تأجيج حالة من الغضب في الأوساط السورية، بين الدروز والسنة، وصلت إلى حد اشتباكات مسلحة بمدينة جرمانا.

وأعلنت الوزارة أيضا انتشارا مكثفا لقوات الأمن العام على أطراف المدينة لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار، ونفت الجهات الأمنية ما تم تداوله حول إقامة حاجز يقطع الطريق عند دوار الباشا في السويداء، موضحة أن الحاجز الموجود في المنطقة يهدف فقط للحفاظ على السلم الأهلي وتسهيل حركة المرور.

وفي السياق ذاته، أصدرت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، سلسلة مواقف نقلتها الإخبارية السورية، شددت فيها على أن “موقف المشيخة الوطني والديني ظلّ دائمًا إلى جانب أبناء الوطن الواحد”.

كما حذرت المشيخة من الفتنة ومحاولات ضرب النسيج السوري، داعية إلى الاحتكام إلى لغة الإيمان والعقل. وأكدت أن كل من يسيء إلى الرموز الدينية يتحمل مسؤولية أقواله ويمثل نفسه فقط، ولا يمكن أن يعكس موقف الجماعة أو الطائفة المعروفة.

يُذكر أن القوانين السورية تنص على عقوبات صارمة بحق كل من يُسيء إلى الرموز الدينية أو يُثير الفتنة الطائفية.