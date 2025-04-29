“مكانك في لاهاي ليس هنا”.. محتجون يطاردون بن غفير أثناء زيارته للكونغرس الأمريكي (شاهد)

شهد مبنى الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مظاهرة صاخبة نظمها محتجون غاضبون من زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حيث رددوا هتافات تتهمه بالإرهاب وارتكاب جرائم حرب، في مشهد يعكس تصاعد السخط الشعبي والحقوقي على سياسات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وركز المحتجون في هتافاتهم على اتهام بن غفير بالمسؤولية عن قتل الأطفال في قطاع غزة، حيث ردد البعض “50 ألف طفل قتلتهم في غزة، أنت قاتل الأطفال”، بينما هتف آخرون “أنت مجرم وإرهابي.. مكانك في لاهاي”، مطالبين بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما اتهم بعض المحتجين الوزير الإسرائيلي بدعم سياسات الفصل العنصري والاحتلال، ووصفوه بـ”المتطرف الداعم للاستعمار”، مطالبين بـ”تحرير غزة من الإرهابيين”، في إشارة إلى ما اعتبروه ازدواجية في الخطاب الإسرائيلي، حيث قال أحدهم “فلتحرر غزة من الإرهابيين أمثالك”.

والأسبوع الماضي، وصل بن غفير، إلى الولايات المتحدة، في زيارة هي الأولى من نوعها له كوزير منذ تسلمه مهامه نهاية 2022.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن، قاطعت بن غفير، وهو زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، بسبب مواقفه المعارضة للسلام والداعية للحرب ولتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم وإقامة مستوطنات بقطاع غزة بعد احتلاله.

ولحظة وصوله إلى الولايات المتحدة، وجه إسرائيليون انتقادات إلى بن غفير بسبب معارضته اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وفق مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.