موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس (صور)

تعرضت سيارة تابعة لوحدة الأمن الشخصي لموكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لحادث سير قرب مجمع “سينما سيتي” في القدس المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الموكب توقف عن الحركة بعد الحادث، مؤكدة أن نتنياهو لم يُصَب بأذى، رغم وقوع التصادم بالقرب من مكتبه في المدينة.

وأوضحت الهيئة أن إحدى سيارات الموكب اصطدمت بدراجة نارية، وكان نتنياهو داخل الموكب وقت الحادث، لكنه ابتعد لاحقًا عن السيارة المتضررة.

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو لم يصب جراء حادث اصطدام دراجة نارية بموكبه قرب مكتبه في القدس#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CjL705v4fR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2025

وفي إبريل/نيسان 2024، تعرَّض وزير التربية والتعليم حاييم بيتون لحادث سير في القدس، أسفر عن إصابة والده بجروح خطرة. كما تعرَّض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في الشهر ذاته، لحادث مماثل أُدخل على إثره المستشفى لتلقي العلاج.