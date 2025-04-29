16 قتيلا وجريحا في غارات أمريكية على صنعاء

أعلنت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، مساء الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في العاصمة صنعاء إلى 16 قتيلًا وجريحًا.

وأكدت الوزارة في بيان مقتل 12 مواطنًا بينهم نساء وأطفال، وإصابة 4 بجروح متفاوتة، إثر قصف منازل المدنيين في المنطقة، ووصفت ما جرى بأنه “جريمة مكتملة الأركان بحق الأبرياء”.

وفي وقت سابق، أعلنت قناة المسيرة، الناطقة باسم الجماعة، أن “العدوان الأمريكي استهدف منطقة ثقبان بغارات جوية”، مما أسفر عن هذا العدد من الضحايا، وأدى إلى تدمير منازل سكنية وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من إعلان الجماعة مقتل 68 شخصًا على الأقل، وإصابة 47 آخرين، في قصف نُسب إلى الولايات المتحدة، استهدف مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في مدينة صعدة شمالي اليمن.

وأكدت وزارة الداخلية التابعة لأنصار الله أن القصف استهدف مركزًا خاضعًا لإشراف منظمة الهجرة الدولية والصليب الأحمر الدولي، وكان يؤوي 115 مهاجرًا جميعهم من الجنسيات الإفريقية.