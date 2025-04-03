الإحصاء الفلسطيني: قطاع غزة يشهد أكبر “أزمة يُتْم” في التاريخ الحديث

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، أن الأطفال يشكلون 43% من سكان فلسطين، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يعاني من أكبر “أزمة يُتْم” في التاريخ الحديث، حيث بلغ عدد الأيتام في القطاع 39 ألف طفل، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

ووفقًا للتقرير، يُتوقع أن يعاني حوالي 60 ألف طفل في غزة من سوء التغذية الحاد، حيث يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية؛ مما يؤثر سلبًا في صحتهم ونموهم.

وتتفاقم المجاعة في غزة جراء الحرب المستمرة، وهو ما يؤدي إلى تداعيات صحية خطيرة تشمل ضعف النمو العقلي والجسدي للأطفال.

أكثر من ألف حالة اعتقال للأطفال

وأفاد تقرير صادر عن مؤسسات حقوق الإنسان، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 1055 طفلًا فلسطينيًّا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعرض هؤلاء الأطفال لانتهاكات جسيمة، بينها الاعتقال التعسفي، والاعتداءات البدنية، والحرمان من المحاكمة العادلة، في انتهاك صارخ لحقوق الطفل والقوانين الدولية.

وخلال 534 يومًا من العدوان الإسرائيلي، أسفر الهجوم عن استشهاد 17954 طفلًا في غزة، إضافة إلى إصابة عشرات الآلاف من الأطفال بجروح متفاوتة.

وأشار التقرير إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من 60% من ضحايا العدوان؛ مما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يواجهها جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين.

عودة شلل الأطفال

وأكدت منظمة الصحة العالمية، عودة فيروس شلل الأطفال إلى قطاع غزة بعد غياب دام 25 عامًا، نتيجة انخفاض نسب التطعيم بسبب الأوضاع الصحية المتدهورة.

وإضافة إلى ذلك، تم تسجيل مئات الإصابات بالعجز الدائم بسبب العدوان الإسرائيلي؛ مما يعكس الفشل التام للنظام الصحي في توفير الرعاية اللازمة للأطفال في القطاع.

حق التعليم

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 111 مدرسة في قطاع غزة، لتحرم أكثر من 700 ألف طالب فلسطيني من حقهم في التعليم.

وأدى هذا العدوان إلى تدمير بيئة التعليم بشكل كامل، حيث لا يزال العديد من الطلاب غير قادرين على الوصول إلى التعليم الأساسي في ظل غياب المرافق الآمنة والموارد اللازمة.

كما أشار تقرير للأمم المتحدة، إلى أن 7065 طفلًا في غزة أصيبوا بإعاقات دائمة بسبب استخدام أسلحة متفجرة محظورة دوليًّا، مؤكدًا أن ما يفاقم الوضع هو تدمير المستشفيات في غزة ونقص الإمدادات الطبية؛ مما يزيد من التحديات التي يواجهها الأطفال المصابون.