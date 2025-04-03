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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية وتنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد حاملة الطائرات “ترومان” (شاهد)

مدة الفيديو 01 دقيقة 33 ثانية 01:33
3/4/2025-|آخر تحديث: 3/4/202512:07 PM (توقيت مكة)

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز “MQ-9” أثناء تنفيذها “مهام عدائية” في أجواء محافظة الحديدة، وذلك باستخدام صاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وأوضح سريع، في بيان متلفز، اليوم الخميس، أن هذه هي ثاني طائرة من النوع ذاته التي يتم إسقاطها خلال 72 ساعة، مؤكدًا أن العمليات العسكرية للحوثيين ستستمر حتى “وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وفي بيان لاحق، أعلن الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية نوعية، اليوم، استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” والقطع الحربية المرافقة لها شمال البحر الأحمر، باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة.

وأكد البيان، أن العملية استمرت لساعات وحققت أهدافها، مشددًا على استمرار استهداف القطع الحربية الأمريكية ومصادر التهديد، إلى جانب العمليات العسكرية باتجاه “عمق الكيان الصهيوني”، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف مارس/آذار الماضي، أنه أمر جيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ”القضاء على الحوثيين تمامًا”.

بينما تجاهلت الجماعة تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنًا في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردًا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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