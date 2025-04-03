الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية وتنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد حاملة الطائرات “ترومان” (شاهد)

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز “MQ-9” أثناء تنفيذها “مهام عدائية” في أجواء محافظة الحديدة، وذلك باستخدام صاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وأوضح سريع، في بيان متلفز، اليوم الخميس، أن هذه هي ثاني طائرة من النوع ذاته التي يتم إسقاطها خلال 72 ساعة، مؤكدًا أن العمليات العسكرية للحوثيين ستستمر حتى “وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وفي بيان لاحق، أعلن الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية نوعية، اليوم، استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” والقطع الحربية المرافقة لها شمال البحر الأحمر، باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة.

🎥 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر 05-10-1446هـ 03-04-2025م#التصعيد_بالتصعيد#لن_نترك_غزة #الأمريكي_شريك_الجريمة_في_غزة pic.twitter.com/CbtfA2LaJ7 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 3, 2025

وأكد البيان، أن العملية استمرت لساعات وحققت أهدافها، مشددًا على استمرار استهداف القطع الحربية الأمريكية ومصادر التهديد، إلى جانب العمليات العسكرية باتجاه “عمق الكيان الصهيوني”، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف مارس/آذار الماضي، أنه أمر جيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ”القضاء على الحوثيين تمامًا”.

بينما تجاهلت الجماعة تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنًا في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردًا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.