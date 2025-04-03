الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار منع صفقة أسلحة لإسرائيل

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، في تمرير قرار تقدم به السيناتور بيرني ساندرز (عن ولاية فيرمونت) لمنع صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل، تشمل قنابل خارقة للتحصينات ودعمًا تعاقديًا فنيًا.

وجاء التصويت ضمن مساعٍ لتمرير مشروع قرار يُعرف بـ “قرار الرفض”، بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، الذي يمنح “الكونغرس” صلاحية عرقلة مبيعات الأسلحة الأجنبية.

ولم يحظَ القرار بالأغلبية الكافية لتجاوز لجنة العلاقات الخارجية، إذ فشل مجلس الشيوخ في تمرير اقتراح “سحب الإحالة من اللجنة”، وهو إجراء ضروري لطرحه للتصويت العام، وجاءت نتيجة التصويت 15 صوتًا لصالح القرار مقابل 82 صوتًا ضده.

إبادة جماعية بدعم أمريكي

وبحسب القانون الأمريكي، يحق لـ”الكونغرس” وقف مبيعات الأسلحة الكبرى عبر إصدار قرارات رفض، ورغم ندرة إقرار مثل هذه القرارات، إلا أنها تؤدي أحيانًا إلى مناقشات محرجة للإدارات الرئاسية، وتعكس تصاعد الانتقادات داخل الولايات المتحدة للسياسة الإسرائيلية في غزة ودورها في الأزمة الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 164 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود ودمار هائل في البنية التحتية.