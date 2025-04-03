بيرني ساندرز: سأجبر مجلس الشيوخ على التصويت على مشروعي قرار لحظر تصدير أسلحة لإسرائيل

أعلن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أنه سيجبر مجلس الشيوخ على التصويت اليوم، على مشروعي قرار لحظر تصدير أسلحة بقيمة 8.8 مليارات دولار لإسرائيل، متهمًا لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) بالتهديد بإنفاق ملايين الدولارات لإسقاط أعضاء الكونغرس الذين يصوتون ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأيباك منظمة أمريكية يهودية تأسست عام 1953، وتعد أقوى جماعات الضغط (لوبي) في الولايات المتحدة، وأكثرها تأثيرا على الكونغرس، وتهدف لضمان الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل

واتهم ساندرز، عبر حسابه بمنصة إكس، حكومة نتنياهو بخرق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل 320 طفلًا وإصابة أكثر من 600 آخرين خلال أسبوعين فقط.

كما وصف منع المساعدات عن غزة بأنه “تصرف بربري”، مؤكدًا أن “تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الفظائع يجب أن يتوقف”.

واعتبر ساندرز أن “ما يريده ترمب ونتنياهو من إجبار الفلسطينيين على الخروج من غزة تطهير عرقي وجريمة حرب”.

ووفقًا للقانون الأمريكي، يحق للكونغرس وقف مبيعات الأسلحة الكبرى من خلال إصدار قرارات رفض. ورغم أن مثل هذه القرارات نادرًا ما تُقر، فإنها تؤدي في بعض الأحيان إلى مناقشات محرجة للإدارات الرئاسية.

وفي الوقت الذي يُتوقع فيه أن يتم رفض هذه القرارات في مجلس الشيوخ، فإن الجدل حولها يعكس تصاعد الانتقادات داخل الولايات المتحدة للسياسة الإسرائيلية في غزة ودورها في الأزمة الإنسانية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، إضافة إلى دمار هائل.