حماس: مجزرة دار الأرقم جريمة وحشية جديدة للاحتلال في غزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه مدرسة دار الأرقم شرق مدينة غزة، جريمة وحشية جديدة تستهدف المدنيين في سياق عمليات الإبادة الجماعية.

وقال الحركة في بيان إن “العجز غير المبرر للمجتمع الدولي ودول العالم عن القيام بالدور المطلوب لوقف الإبادة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، يمثل تعبيرا صارخًا عن سقوط منظومة القيم والقوانين التي طالما تغنّى بها المجتمع الدولي، في ظل هول الجريمة المرتكبة في قطاع غزة، وعلى مرأى ومسمع من العالم”.

وأوضحت (حماس) أن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه مدرسة دار الأرقم شرق مدينة غزة، التي تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء، وسقوط أكثر من 100 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقالت (حماس) إن المجزرة هي “جريمة وحشية جديدة تواصل من خلالها حكومة الاحتلال الفاشية استهداف المدنيين الأبرياء، في سياق عمليات الإبادة الجماعية التي تنفذها في قطاع غزة”.

جريمة نكراء

وأكدت الحركة في بيانها أن “هذه الجرائم النكراء، من ارتكاب المجازر الوحشية، وتصعيد عمليات الإخلاء القسري، وفرض سياسة التجويع، وإغلاق المعابر أمام كل مقوّمات الحياة، تُشكّل أركان إبادة جماعية موصوفة بموجب القانون الدولي، يرتكبها مجرم الحرب نتنياهو وحكومته الفاشية، بغطاء سياسي وعسكري أمريكي إجرامي، مما يجعل الإدارة الأمريكية شريكًا مباشرًا في ارتكابها”.

عجز دولي

وأضافت أن “المطلوب اليوم من كل الفاعلين الدوليين، ومن منظومة دولنا العربية والإسلامية، مغادرة مربع الصمت، والتحرك الفوري لوقف المجازر البشعة بحق المدنيين، ووقف الكارثة الإنسانية التي يصنعها الاحتلال الفاشي في قطاع غزة، والعمل على محاسبة مجرمي الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب”.

29 شهيدًا في مدرسة دار الأرقم

وأفاد الدفاع المدني في غزة، في وقت سابق، بأن 29 فلسطينيًا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة دار الأرقم، التي تؤوي نازحين، بثلاثة صواريخ في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ووصلت جثامين الشهداء، وبينهم أطفال ونساء، إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة مقطّعة ومتفحّمة، غالبيتهم أشلاء، فيما أحدث القصف دمارًا واسعًا في المدرسة.

كما أعلنت مصادر طبية أنه منذ فجر اليوم، استشهد 92 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50523 شهيدًا، وأكثر من 114776 مصابًا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.