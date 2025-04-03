رئيسة المفوضية الأوروبية: لدينا خطة قوية وأوراق كثيرة للرد على رسوم ترامب

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي لديه “خطة قوية” للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية لكنه يفضل التفاوض للتوصل إلى حل، على حد قولها

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار خطة شاملة لزيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على عدد كبير من الدول بنسب مختلفة.

وكان ترامب فرض رسوما على واردات الصلب والألمنيوم في مارس/آذار الماضي، وزاد الرسوم المفروضة على السيارات وهي خطوة ستدخل حيز التنفيذ الخميس.

وحذرت أورسولا فون دير لاين من أن أكبر تكتل تجاري في العالم يمتلك “أوراقا كثيرة” عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

دعم القطاعات المتضررة

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عما وصفته بمصادر مطلعة، قولها إن الاتحاد الأوروبي يجهز مجموعة إجراءات طارئة محتملة لدعم القطاعات الاقتصادية التي قد تتضرر بشدة من الرسوم الجمركية لترامب.

وأضافت الوكالة نقلا عن تلك المصادر أن المفوضية الأوروبية تعمل على وضع مقترحات دعم اقتصادي قصيرة الأجل إلى جانب خطط طويلة المدى للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية وتحسين تنافسية اقتصاد الاتحاد في القطاعات الرئيسية أيضا لتحسين أداء الاتحاد كسوق موحدة، وفقا للوكالة.

وتعتزم المفوضية بالفعل فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة نحو 28 مليار دولار منتصف إبريل/نيسان الجاري، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب والألومنيوم.

“الرسوم سترفع الأسعار”

وأبدت فون دير لاين تفهما لمنطق الولايات المتحدة بشأن استفادة دول أخرى من قواعد التجارة العالمية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعاني من تبعات ذلك أيضا.

كما قالت إنها تتفهم رغبة الولايات المتحدة في إنعاش التصنيع لديها مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد ذلك أيضا.

لكنها قالت إن الرسوم الجمركية الأمريكية هي بمثابة ضرائب على المستهلكين الأمريكيين وستؤجج التضخم وستجبر المصانع الأمريكية على دفع المزيد للحصول على المكونات مما سيؤدي لخسارة وظائف، وفق رؤيتها.

“سنحمي مصالحنا وشعوبنا”

وقالت في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن “هدفنا التوصل إلى حل عبر التفاوض، لكننا بالطبع إذا اقتضى الأمر سنحمي مصالحنا وشعوبنا وشركاتنا”.

وقالت أيضا إن التكتل عليه أن ينوع مسارات تجارته ويزيل العوائق الداخلية بين دوله في السوق المشتركة. وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي قدر أن العوائق الداخلية في السوق الأوروبية تعادل تأثير رسوم جمركية بنسبة 45% على التصنيع و110% على الخدمات.

وقالت للنواب إن المفوضية ستطرح مقترحات الشهر المقبل لإزالة بعض تلك العوائق ومنع أي حواجز جديدة في هذا الصدد.