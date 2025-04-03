شاهد: لحظة قصف الاحتلال مدرسة دار الأرقم ومسجد الزكاة شرقي مدينة غزة

حصلت الجزيرة مباشر على مشاهد تظهر اللحظات الأولى لشن الاحتلال الإسرائيلي حزاما ناريا، مساء الخميس، دمر فيه مدرسة دار الأرقم ومسجد الزكاة وعددا من المنازل في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أن 31 شخصا استشهدوا بينهم نساء وأطفال، نتيجة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصفه للمواطنين النازحين في مدرسة دار الأرقم بمدينة غزة.

كما وصلت جثامين شهداء، بينهم أطفال ونساء، إلى المستشفى المعمداني بمدينة غزة مقطعة ومتفحمة، غالبيتهم أشلاء، فيما أحدث القصف دمارًا واسعًا في المدرسة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد حفيد رئيس الوفد المفاوض والقيادي بـ(حماس) خليل الحية، الطفل محمد عز الحية (عامان) وإصابة شقيقه (3 أعوام)، إصابة خطرة بقصف الاحتلال للنازحين بمدرسة دار الأرقم.

وأعلنت مصادر طبية أنه منذ فجر اليوم، استشهد 100 فلسطيني على الأقل في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50523 شهيدًا، وأكثر من 114776 مصابًا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.