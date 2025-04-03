غارات إسرائيلية تستهدف مدينة الكسوة بريف دمشق

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط مدينة الكسوة في سوريا، وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط المدينة الواقعة في ريف دمشق.

كما استهدفت غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة بدمشق، يوم الأربعاء. وأعلنت محافظة حماة، عبر قناتها على “تلغرام”، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 15 غارة جوية على مطار حماة العسكري ومحيطه وسط البلاد.

توغل إسرائيلي في درعا

وفي محافظة درعا، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية يوم الأربعاء قبل أن تنسحب عقب قصفها مناطق في مدينة نوى، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقالت محافظة درعا، عبر قناتها على “تلغرام”: جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل بعدة عربات عسكرية في حرش سد الجبلية بالقرب من مدينة نوى غربي درعا، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع في المنطقة”.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي استهدف سفح تل الجموع قرب مدينة نوى بثلاث قذائف مدفعية.

إدانة خليجية

وفي وقت سابق، أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لوقفها.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في بيان، عن “إدانته واستنكاره الشديدين للغارات الإسرائيلية على عدد من المواقع في الجمهورية العربية السورية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى”.

وأكد البديوي أن “هذه الغارات تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي”، مشدداً على “أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها”.

وأشار الأمين العام إلى أن “صمت المجتمع الدولي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة يشجع على استمرارها”، مطالباً بضرورة “اتخاذ خطوات ملموسة لوقفها، بما يصب في مصلحة الأمن والسلم في المنطقة”.