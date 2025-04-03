قطر ترد على تقارير إعلامية بشأن عملية الوساطة بين حماس وإسرائيل

أصدر مكتب الإعلام الدولي في دولة قطر بيانا، مساء اليوم الخميس، للرد على تقارير إعلامية وصفها بـ”الكاذبة” بشأن عملية الوساطة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وقال البيان إن دولة قطر تعرب عن “استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل”.

وأضاف: تؤكد دولة قطر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب.

وتابع البيان: تحذر دولة قطر من انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين.

وأكد بيان مكتب الإعلام الدولي أن دولة قطر ملتزمة بدورها “الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين”.

وأشادت قطر، وفق البيان، بالدور “المحوري للأشقاء في جمهورية مصر العربية في هذه القضية الهامة، حيث يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وأكدت دولة قطر أن جهود الوساطة “يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، وأن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين”.

وتقود قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جهود وساطة مكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة (حماس) وإسرائيل.