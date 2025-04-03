لبنان.. غارات إسرائيلية تدمر مقر الدفاع المدني في الناقورة (شاهد)

شنت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 3 غارات على بلدة الناقورة، جنوبي لبنان، ما أدى إلى تدمير مقر الدفاع المدني بالكامل وتضرر سيارتي إسعاف وإطفاء، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت فجر اليوم المركز المستحدث للدفاع المدني في بلدة الناقورة بثلاث غارات، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتضرر سيارتي إسعاف وإطفاء.

وأكد البيان أن الاعتداء لم يسفر عن إصابات بين المسعفين، معتبرًا أن استهداف المراكز الإسعافية والطواقم الطبية يأتي في سياق الخروقات اليومية والاعتداءات المتواصلة لعرقلة العمل الإنساني.

وشنت إسرائيل، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدوانًا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تواصل إسرائيل استهدافها لجنوب لبنان بادعاء مهاجمة أهداف لـ”حزب الله“، إذ ارتكبت 1361 خرقًا للاتفاق، ما خلّف 117 شهيدًا و362 جريحًا على الأقل.