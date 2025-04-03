محاكمة أنشيلوتي بتهمة التهرب الضريبي والنيابة العامة الإسبانية تطالب بسجنه

طالبت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، بمعاقبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد، بالسجن 4 سنوات و9 أشهر بتهمة التهرب الضريبي.

وذكرت النيابة العامة أن أنشيلوتي أخفى جزء من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية. وقال المدعي العام “نعتبر أن وقائع الاحتيال والإخفاء والإهمال مثبتة”.

وأرجئت المحكمة العليا للعدل في مدريد، القضية للمداولة تمهيدا لإصدار حكم.

وبموجب النظام القانوني الإسباني، يحق للمدعين العامين إضافة أو إسقاط التهم، وتعديل العقوبة التي يطلبونها، وذلك بناءً على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.

أنشيلوتي ينفي التهرب الضريبي

من جانبه أصر أنشيلوتي، الذي طالب محاميه بتبرئته، على أنه “لم يفكر قط في التهرب الضريبي”، مؤكدا أن نادي ريال مدريد نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.

وبناء على نصيحة من ريال مدريد، جرى إنشاء شركة حتى يتمكن أنشيلوتي من الحصول على 15% من راتبه، الذي بلغ 6 ملايين يورو سنويا، من حقوق الصورة.

وقال أنشيلوتي “في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك، وبدا الأمر وكأنه الصواب”، مضيفًا أن المدرب البرتغالي السابق لريال مدريد جوزيه مورينيو كان لديه تسوية مماثلة.

وقال محاميه الذي طالب بتبرئته “السيد أنشيلوتي لم يفهم تماما ما كان بصدد التوقيع عليه”.

وأوضح أن القضية كان من الممكن تسويتها دون اللجوء إلى المحكمة، واتهم السلطات الضريبية الإسبانية بالرغبة في إخضاعه “للإهانة العلنية”.

إخفاء الدخل من حقوق الصورة

ويُتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو (1.1 مليون دولار) في عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل عودته للنادي في 2021.

وتقول النيابة العامة إن أنشيلوتي صرّح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة.

وترى النيابة العامة أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه “أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة”.

وقدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.

قضايا سابقة لنجوم الكرة الإسبانية

وأدت قضايا سابقة تتعلق بلاعبي كرة قدم إلى أحكام مع وقف التنفيذ، غالبًا من خلال تسوية خارج المحكمة.

وشنت إسبانيا حملة صارمة في السنوات الأخيرة على نجوم كرة القدم الذين لم يدفعوا مستحقاتهم.

وحُكم على مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بعد إقراره بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2019.

وأُدين كل من نجم برشلونة السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجم ريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتهرب الضريبي، وحُكم عليهما بالسجن، لكنهما أُسقطتا عنهما لكونهما أدينا لأول مرة.

وعاد أنشيلوتي، اللاعب السابق الذي خاض 26 مباراة دولية مع إيطاليا وشارك في كأس العالم 1990، إلى ريال مدريد لفترة ثانية كمدرب في عام 2021.

يذكر أن أنشيلوتي فاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات كمدرب، منها مرتان مع فريق ميلان و3 مرات مع فريق ريال مدريد.