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مورينيو يقرص أنف مدرب غلطة سراي عقب الخسارة في كأس تركيا (فيديو)

جوزيه مورينيو في حالة غضب شديد بعد خسارته
جوزيه مورينيو في حالة غضب شديد بعد خسارته (رويترز)
3/4/2025-|آخر تحديث: 3/4/202509:38 PM (توقيت مكة)

أظهرت لقطات مصورة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق فنربخشة التركي، وهو يقرص أنف مدرب فريق غلطة سراي، أوكان بوروك، عقب مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس تركيا أمس الأربعاء.

وانتهت المباراة بفوز غلطة سراي 2-1، وإقصاء فنربخشة من تصفيات كأس تركيا.

 

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وعقب المباراة توجه بوروك لمصافحة حكام المباراة، ثم تلاسن مع مورينيو، مدرب الفريق المنافس، فما كان من الأخير إلا أن قام بالاعتداء عليه.

أجواء متوترة

وسقط بوروك على الأرض، وسرعان ما تدخل المنظمون للسيطرة على الملعب، خاصة وأن المباراة لعبت في أجواء متوترة.

رجال الأمن تدخلو للسيطرة على الملعب بعد اعتداء مورينيو على بوروك
رجال الأمن تدخلوا للسيطرة على الملعب بعد اعتداء مورينيو على بوروك (رويترز)

وكانت اشتباكات اندلعت في مقاعد البدلاء في اللحظات الأخيرة من المباراة، ما دفع الحكم إلى التدخل وإشهار 3 بطاقات حمر، إذ طُرد ميرت هاكان يانداس من فريق فنربخشة، بينما خرج بالبطاقة الحمراء كل من بوراك يلماز وكيرم ديميرباي من غلطة سراي.

وتدخلت الأجهزة الأمنية في ملعب شكري سراج أوغلو من أجل فض الصراع والاشتباكات بين الفريقين.

المصدر : مواقع التواصل

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