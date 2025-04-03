مورينيو يقرص أنف مدرب غلطة سراي عقب الخسارة في كأس تركيا (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق فنربخشة التركي، وهو يقرص أنف مدرب فريق غلطة سراي، أوكان بوروك، عقب مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس تركيا أمس الأربعاء.

وانتهت المباراة بفوز غلطة سراي 2-1، وإقصاء فنربخشة من تصفيات كأس تركيا.

Maç bitişi Mourinho, Okan Buruk'a müdahale ederek yere düşürdü. pic.twitter.com/yfN0XEWEfz — Ferhat Kızıltaş (@ferhat_kiziltas) April 2, 2025

وعقب المباراة توجه بوروك لمصافحة حكام المباراة، ثم تلاسن مع مورينيو، مدرب الفريق المنافس، فما كان من الأخير إلا أن قام بالاعتداء عليه.

أجواء متوترة

وسقط بوروك على الأرض، وسرعان ما تدخل المنظمون للسيطرة على الملعب، خاصة وأن المباراة لعبت في أجواء متوترة.

وكانت اشتباكات اندلعت في مقاعد البدلاء في اللحظات الأخيرة من المباراة، ما دفع الحكم إلى التدخل وإشهار 3 بطاقات حمر، إذ طُرد ميرت هاكان يانداس من فريق فنربخشة، بينما خرج بالبطاقة الحمراء كل من بوراك يلماز وكيرم ديميرباي من غلطة سراي.

وتدخلت الأجهزة الأمنية في ملعب شكري سراج أوغلو من أجل فض الصراع والاشتباكات بين الفريقين.