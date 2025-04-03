موظفة تضع السم في الشاي لقتل زميلتها (شاهد)

أعلنت الشرطة البولندية اعتقال موظفة بتهمة محاولة قتل زميلتها من خلال تسميمها بمواد كيميائية.

وبدأت القضية قبل أشهر عندما اشتكت الضحية من أعراض صحية خطرة، دفعتها لوضع “كاميرا” سرية في مكتبها.

وأظهرت التسجيلات قيام زميلتها بسكب مواد سامة في كوب الشاي الخاص بها على مدار أيام عدة.

موظفة بولندية تسمم زميلتها بسكب مواد كيميائية في كوب الشاي.. والسبب صادم!!#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/IEooCPoc2J — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 2, 2025

وقدمت الضحية الأدلة إلى الشرطة، التي ألقت القبض على المشتبه بها ووجهت إليها تهمة الشروع في القتل، فيما يواجه زميل آخر عقوبة السجن لثلاث سنوات لعدم إبلاغه عن الجريمة.

وأكد بيان الشرطة أن الحادثة ناجمة عن صراع مهني بين الموظفتين.