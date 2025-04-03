وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات على سوريا تحذير للمستقبل (فيديو)

وجّه يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، تهديدات للحكومة السورية، وتوعدها بـ”دفع ثمن باهظ باهظاً إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول عبر أراضيها”، دون توضيح عن ماهية هذه القوات.

وقال كاتس، في بيان متلفز اليوم الخميس، إن “القوات الإسرائيلية ستظل في المناطق العازلة داخل سوريا وستتحرك للتصدي لأي تهديدات تمسّ أمنها”.

وأضاف، أن الضربات الجوية التي استهدفت حماة ودمشق الليلة الماضية تُعد “رسالة واضحة وتحذيراً للمستقبل.. لن نسمح بأي ضرر يلحق بأمن دولة إسرائيل”، على حد قوله.

حماية الجولان والجليل

وأضاف “أود أن أشير إلى أن إسرائيل لن تسمح بأن تتحول سوريا إلى مصدر تهديد لمصالحها الأمنية.. ستواصل قوات الجيش التواجد والعمل على قمة جبل الشيخ وفي المناطق الأمنية العازلة، لحماية الجولان والجليل من أي تهديد. وكما فعلنا أمس حين استهدفنا مخربين شكّلوا تهديدًا لقواتنا”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه شنّ غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية.

كما أفاد، اليوم الخميس، بأنه قتل عددًا من المسلحين خلال عملية نفذها ليلًا في منطقة تسيل جنوب سوريا.