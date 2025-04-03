25 شهيدا في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين شمال غزة

استُشهد 25 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب 100 آخرون، في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بأن 25 فلسطينيًا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين بثلاثة صواريخ في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ووصلت جثامين الشهداء، بينهم أطفال ونساء، إلى المستشفى المعمداني بمدينة غزة مقطعة ومتفحمة، غالبيتهم أشلاء، فيما أحدث القصف دمارًا واسعًا في المدرسة.

وأعلنت مصادر طبية أنه منذ فجر اليوم، استشهد 92 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50523 شهيدًا، وأكثر من 114776 مصابًا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.